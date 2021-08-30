رونالدو يتفوق على جميع أندية “البريميرليغ” على إنستغرام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، من حيث عدد المتابعين في موقع “إنستغرام”، وفقا لإحصائية مثيرة كشفت شبكة ESPN.

ويحظى رونالدو بشعبية جارفة على منصات التواصل الاجتماعي، وأصبح أول أصبح النجم البرتغالي أول شخص تجاوز عدد متابعي حسابه في تطبيق “إنستغرام” حاجز 300 مليون شخص، ووصل الآن إلى أكثر من 335 مليون متابع، في حين تملك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مجتمعة 184 مليون متابع في موقع “إنستغرام”.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير تانكيردي بالميري، أن نادي يوفنتوس خسر 200 ألف من متابعي حسابه على موقع “إنستغرام” خلال يومين بعد الإعلان عن رحيل رونالدو عن صفوفه.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن إعلان انتقال “الدون” إلى مانشستر يونايتد قادما من نادي يوفنتوس جلب إعجابات واهتماما أكبر بكثير من الذي حصل عليه “البرغوث” عقب رحيله من برشلونة إلى باريس.

وأشارت إلى أن تغريدة إعلان قدوم نجم ريال مدريد الأسبق إلى “المانيو” قد جلبت في ساعات قليلة 68 ألف تعليق، و850 ألف إعادة تغريد، وما يقرب من 2 مليون إعجاب.

وبالتالي فإن “تغريدة رونالدو” قد سحقت نظيرتها المتعلقة بميسي، وفقا لعنوان الصحيفة المدريدية، ويبقى على معجبي النجمين الانتظار لمعرفة سيحقق إنجازات أكثر مع فريقه الجديد سواء في البطولات المحلية أو على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أعلن رسميا توصله إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي، لعودة كريستيانو رونالدو إلى ملعب مسرح الأحلام “أولد ترافورد”.