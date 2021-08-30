شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال المخرج الراحل كريم ضياء الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج كريم ضياء الدين كما أعلنت الفنانة شيريهان، وهو والد أبناء شقيقتها، والذى كانت له بصمة كبيرة فى عدد من الأعمال الفنية.

المخرج كريم ضياء الدين كان له رصيد كبير من الأعمال سواء كانت سينمائية أو درامية ومنها أهمها "إسماعيلية رايح جاي"، "أبو الدهب"، "بالعربي سندريلا"، و"ديدى ودولى" وغيرها من الأعمال، وهو حاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1967، عمل كمساعد مخرج مع والده المخرج أحمد ضياء الدين، فور تخرجه كما عمل كمخرج بالتليفزيون حيث كان يخرج الإفلام التسجيلية والروائية.

وأعلنت الفنانة الكبيرة شريهان، وفاة المخرج كريم ضياء الدين، والد أبناء شقيقتها الوسطى هويدة، قائلة: "أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم و جيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان".

وقالت شريهان فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم".

وتابعت: "انتقل الى رحمة الله تعالى، والد ابناء أختي الوسطى هويدة، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين، أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم وجيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون".