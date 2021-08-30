شكرا لقرائتكم خبر عن "المهن التمثيلية" تعلن تضامنها مع أسامه عباس وتحذر من الحسابات الوهمية والتطاول على الرموز الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا صحفيًا للرد على ما تم تداوله من تصريحات منسوبة للفنان أسامة عباس وجاء فيه: "تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان القدير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربى، الذى أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل".

وأضاف البيان: "فيما أثير عبر حساب وهمى عبر شبكة التواصل الاجتماعى يخض الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبدًا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة".

كما تؤكد النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها".



بيان نقابة الممثلين

انتشرت خلال الساعات الماضية رسالة من الفنان القدير أسامة عباس، خاصة بعدم إرسال المنتجين والمخرجين أدوار له، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة، وهي عبارة عن تغريدة منسوبة لحساب يحمل أسم أسامة عباس ومكتوب بها :"لو المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز اشتغل".

وبالبحث عن الحساب عبر موقع "تويتر"، وجد أن الحساب جديد تم إنشاؤه خلال الأيام الماضية فقط، وغير موثق باسم الفنان أسامة عباس، في حين لا يتابعه أي فنان أو شخصية مشهورة، ما يؤكد فبركة الحساب، كما أنه قال في تصريح لـ"الخليج 365" يناير الماضي إنه قرر بنفسه الابتعاد عن الوسط الفني.

يذكر أن آخر أعمال أسامة عباس الفنية، مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل امام عام 2018، وشارك في بطولة العمل فتحى عبد الوهاب، بشرى، هبة مجدى، مى سليم، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، خالد أنور، هند عبد الحليم، طارق صبرى، محمود حجازى، نور قدرى، سارة نور، محمد عز، أشرف مصيلحى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج رامى إمام.