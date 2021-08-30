شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تبنى حديقة بمنزلها بتكلفة 60 مليون دولار لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتزمت كيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية بناء حديقة خاصة بمنزلها بتكلفة تصل إلى 60 مليون دولار وفقًا لتقرير نشره موقع ديلى ميل مؤخرًا الذى أكد أن كيم تهدف من وراء تلك الخطوة، التأكيد على التزامها بنظام غذائى نباتى تمامًا في محاولة للحفاظ على لياقتها البدنية مثلما تفعل دائمًا، وتتضمن الحديقة أكلاتها النباتية التى تفضلها، والعضوية.



القصر

وأضاف تقرير الديلى ميل أن كيم كاردشيان قامت ببناء حديقة كبيرة بهدوء خلف قصرها المترامي الأطراف في Hidden Hills لتزويد نفسها وأربعة أطفال بالمنتجات الطازجة، وهو ما يفسر مشاهدة عدد من البساتين مع وجود لمهندسي المناظر الطبيعية يعملون بجد في الممتلكات التي تميل إلى هيكل دائري معقد.



خطوات بدء بناء الحديقة

على جانب آخر حرصت كيم كارداشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية على الاحتفال بعيد ميلاد جدتها البالغة من العمر 87 عاما نهاية الشهر الماضى، ونشرت مجموعة صور من ذكرياتها معها فى طفولتها وشبابها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت علي الصور: "عيد ميلاد سعيد 87 .. أنت المرأة التي علمتني أخلاقيات العمل وعلمتني الكثير عن الحياة والحب والعلاقات".



حديقة كيم

وتابعت كيم كادرشيان: "أنا ممتنة جدًا لوجودك بجانبي.. أذهب إليكِ دائما عندما أحتاج إلى شخص ما يبقيه حقيقيًا معي.. أحبك كثيرًا وأتمنى أن يكون اليوم سحريًا بالنسبة لك جدتي.. أنا أحبك كثيرا".

فيما احتفلت كريس جينر، والدة كيم كارداشيان، بعيد ميلاد والدتها، بنشر صورة لها من شبابها، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا أمي .. لقد كنت دائمًا أكبر مصدر إلهامي لي ، أنتي الشخص الذي يمكنني الوصول إليه من أجل أي شيء ، وإذا لم يكن ذلك من أجل حبك ودعمك وتوجيهك ، فلن أكون المرأة أو الأم التي أنا عليها اليوم. شكرا لكونك صخرتنا. أنت أعظم أم وجدة وصديقة ومرشدة. أشكر الله كل يوم على اختيارك لتكون أمي. شكرا لك على كل ما تفعله لي ولعائلتنا. أنا أحبك أكثر مما تتصورى".