شكرا لقرائتكم خبر عن "العسل بالطحينة".. أحمد مكي يكشف سر أكلته المفضلة فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر المطبخ المصرى بالعديد من الوجبات الفريدة التي قد لا تجدها في غيره، منها مزيج "العسل والطحينة" والذى يعد أشهر الأطعمة المصرية حول العالم.

ويعبر عن إعجاب المصريين بمزيج "العسل والطحينه" الفنان أحمد مكى، حيث نشر عبر حسابه على "فيس بوك" صورًا من تحضيره لتلك الوجبة الدسمة، وعلق عليها: "عشق العسل والطحينة" وإرفقها بإيموجى قلب.



احمد مكى

وبدا من الصور تواجد أحمد مكى في كرفان تصوير، وظهر وهو يقلب برطمان من العسل الأبيض والطحينة معًا في طبق واحد، ويظهر عليه الاستمتاع.



مــكى



تجهيز العسل بالطحينة



احمد مكى يقلب العسل



احمــد مكى



مكى

في سياق آخر، أعلن الفنان أحمد مكي خلال ستوري حزينة على إنستجرام، نفوق عصفوره "خورشيد"، حيث نشر صورة له وعلق عليها بـ "ارقد بسلام يا خورشيد" وارفق الصورة بقلب مكسور، فمكي كان قد أظهر أكثر من مرة علاقته القوية بـ"خورشيد" من خلال الصور والفيديوهات.

وكان قد فاجأ الفنان أحمد مكى جمهوره على السوشيال ميديا، بتحدث عصفور يقوم بتربيته بأول كلمة فى حياته، وسط انبهارهم بقدرة مكى على تربيه الطيور.

أحمد مكى، نشر فيديو مع عصفوره وهو يقوم بتربيته منذ صغره يدعى "خورشيد"، وقام بتعليمه الكلام، واحتفل متابعوه قائلا: "أول کلمه لخورشید (مكی).. وقریبًا فیدیوهات تانیة وهو بیقول الكلمة التانیة إن شاء الله".