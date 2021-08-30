شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة الانفصال.. أحمد العوضى فى جنيف لمرافقة زوجته ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر النجم أحمد العوضى إلى العاصمة السويسرية جينيف من أجل التواجد بقرب زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، والتي تخضع للعلاج هناك منذ فترة، حيث سافرت هي في البداية إلى هناك بغرض العلاج ثم توجه العوضى منذ ثلاثة أيام ليستمر إلى جانبها بعدما أنهى كل الإجراءات المتعلقة بغرض السفر مثلما علم الخليج 365.

وكان النجم أحمد العوضى نفى الأنباء التى ترددت فى الآونة الأخيرة حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ووصف هذا الكلام بأنه "هبد" ولا أساس له من الصحة وأنها ما زالت زوجته ولم يحدث أى انفصال بينهما.

وقال العوضى، ردا على كاتب منشور انفصاله عن ياسمين وتم تداوله بكثافة على منصات السوشيال ميديا: "والنبى بطل هبد الله يرضى عليك، الحكاية مش ناقصة هبد"، مضيفا: "اللى قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتى، ومفيش ربع كلمة صح من اللى انت قولته واللى انت بتقوله مش صح، متحطش السم فى العسل، وعشان مظلمكش.. أو اللى قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة".

وكان أحمد العوضى توعد من خلاله منشور له على فيس بوك المتسبب فى تدهور الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ودخولها فى مضاعفات أدت الى مكوثها لعدة أيام داخل الرعاية المركزة فى أحد المستشفيات.

وقال العوضى: "ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخى فى حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافى التام لياسمين وتعدى الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصرى سيحكم بينى وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتى نسيان بل لكل حدث حديث".