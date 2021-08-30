شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فنانات جسدن شخصية "حميدة" فى "زقاق المدق".. آخرهن دنيا عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت مسرحية "زقاق المدق" للفنانة دنيا عبد العزيز، أن تستقطب عشاق المسرح ومحبى روايات نجيب محفوظ إلى مشاهدتها، وذلك لعدة أسباب أهمها أن المسرحية تعتمد اعتماد كليًا على الغناء والاستعراض الذى يحبه المصريين، ثانيًا أن المسرحية مأخوذة عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ والتى أصبحت جميع رواياته بصمة فى عالم الفن المصرى، فكثيرًا من المصريين لم يقرأوا رواياته ولكنهم عرفوها من خلال السينما والتليفزيون.

تعتبر شخصية "حميدة" بطلة العمل ومن أهم الشخصيات فى هذا العمل المسرحى، حيث تدور القصة حولها وهى فتاة يتيمة طامحة للثراء ويقوم أحد الأشخاص بإغوائها لطريق الانحراف، ومن هنا نرصد أبرز الفنانات التى جسدن شخصية "حميدة" سواء فى السينما المصرية أو العالمية أو من خلال المسرح الذى تناول هذه الرواياة مرتين مع اضفاء بعض الاختلافات البسيطة.





شادية

أول الفنانات التى جسدت شخصية حميدة فى زقاق المدق" كانت الفنانة الراحلة شادية من خلال فيلم تم انتاجه عام 1963، وشاركها فى البطولة كل من الفنان يوسف شعبان، والفنان صلاح قابيل وحسن يوسف وسامية جمال وعبد المنعم ابراهيم وعقيلة راتب وتوفيق الدقن، عبد الوارث عسر، حسين رياض، محمد رضا، ثريا حلمى، ومن اخراج حسن الامام.





معالى زايدجسدت الفنانة الراحلة معالى زايد شخصية "حميدة" فى مسرحية "زقاق المدق" عام 1985، وشاركها فى بطولة المسرحية، صلاح السعدنى، عبد المنعم مدبولى، عبد الله فرغلى، سيد زيان، يوسف داوود، محمود شكوكو، يوسف عيد، على الشريف، ماهر عصام، والمسرحية من اخراج حسن عبد السلام.



سلمى حايك سلمى حايك روايات نجيب محفوظ لم تكن فى مرمى الفن المصرى فقط بل كان فى محظ أنظار السينما العالمية، حيث جسدت الفنانة سلمى حايك شخصية حميدة فى الفيلم المكسيكى "زقاق المعجزات"، عام 1994 وهو من اخراج خورخى فونس، وشارك فى البطولة بجوار سلمى حايك، إرنستو خوميث كروز وماريا روخو وحصل الفيلم على 49 جائزة دولية.





دنيا عبد العزيزجسدت الفنانة دنيا عبد العزيز شخصية "حميدة" فى مسرحية "زقاق المدق" والتى تم إنتاجها هذا العام وتم عرضها لأول مرة منذ أربعة أيام على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، وتعتبر بمثابة إعادة دنيا عبد العزيز للغناء أو الاستعراض مرة أخرى، بعد أن تم إطلاق المسرحية ولكن يسيطر عليها طابع الغناء والاستعراض المحبب لدى المصريين، وشارك دنيا عبد العزيز فى البطولة كل من، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.