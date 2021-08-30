شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم تحتفل بعيد ميلادها بالرقص على التنورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هيدى كرم، بعيد ميلادها هذا العام بطريقة مختلفة وسط أجواء ترفيهية يغلب عليها الطابع الشعبي، حيث ظهرت هيدي كرم في مقطع فيديو بثته على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وهو ترتدي ملابس التنورة وتقوم بالرقص من خلالها ويساعدها في ارتداء زي التنورة أحد المحترفين في هذا المجال.

وعبرت الفنانة هيدى كرم، عن سعادتها وهي ترتدي ملابس التنورة، ووجهت رسالة قائلة: "عندما تقضي عيد ميلادك بين أناس مميزين ... حيث الحب في كل مكان ... الصداقة تحب السلام"، ولقى الفيديو تفاعلا كبيرا من متابعي هيدي كرم واحتفاء بطريقة احتفالها بعيد ميلادها.



هيدى ترتدى التنورة



هيدى كرم ترقص التنورة

وفى وقت سابق، علقت الفنانة هيدي كرم في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” على التعليقات التي انتشرت مؤخرا على فيديو نشرته مع ابنها أثناء ممارستهما الرياضة، بأن تلك التعليقات لا تصدر سوى عن أشخاص مريضة، مضيفة: "واكتشفت أنهم كثيرون في مجتمعنا تلك الأيام".

وقالت الفنانة هيدي كرم، إنها لا تعلم سبب الهجوم عليها بسبب الفيديو الذى ظهرت فيه مع ابنها، مشيره إلى أنها شاهدت الفيديو أكثر من مرة لمحاولة فهم سبب الهجوم، وأوضحت، قائلة: " انا ابني رجع من الجيم وبيحكي لي عن التمرين وبيعمل إيه وما بيعملش إيه وبعدين قال لي تعالي يا ماما هلعب بيكي ضغط قلت لازم أسجل اللحظة دي.

وأشارت الفنان هيدى كرم، في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، إلى أنها كانت سعيدة بتلك اللحظة وقامت بنشر الفيديو، وعلقت عليها بجملة "بنشيلهم وهما صغيرين ما بيشلونا وهما كبار" وبدأت التعليقات، مشيرة إلى أن 20% من التعليقات كانت سيئة جدا ولم تكن تتوقع تلك التعليقات.

وتابعت قائلة:" يظهر إن الناس بطلت تحضن أولادها وبيظهر من التعليقات اللي جات لي منهم اللى كتبت أنا مش ممكن اعمل كده مع ابني في حدود بيننا وبين ولادنا انا اول ما ابني يكبر التلامس هيبقى في حدود ما فهمتش فيظهر ان احنا ما بطلنا نعرف نحضن ولادنا".