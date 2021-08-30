شكرا لقرائتكم خبر عن خروج نضال الشافعى من المستشفى ويستعد لعملية جراحية ثانية خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، لـ الخليج 365، إن زوجها خرج من المستشفى، وإنه حاليًا يستكمل علاجه في المنزل ويستعد لعملية جراحية ثانية، خلال أسبوعين.

وأوضحت هند محمد علي أنه كان من المفترض أن يظل نضال الشافعي بالمستشفى حتى إجراء الجراحة الثانية لكنه فضل العودة للمنزل واستكمال العلاج، لحين تحديد موعد العملية الجراحية الثانية خلال أسبوعين.

وأضافت زوجة نضال الشافعي، أن زوجها بخير وحالته مستقرة وتم شفاؤه من الصديد وارتفاع درجة الحرارة التي عاني منها بعد العملية الأولي.

وكان خضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، وشارك نضال الشافعى فى موسم رمضان الماضى بعملين؛ الأول مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

كما شارك نضال الشافعي ضيف شرف في مسلسل "الاختيار" والذى حقق من خلاله إشادات كبيرة من خلال تجسيده لدور بدوي مصري يتم القبض عليه من قبل العناصر الإرهابية في سيناء ويحققون معه يكشف عن وطنية البدو المصريين في سيناء وولائهم لوطنهم مصر.