شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور فى صورة جديدة مع أحمد حلمى: "نقفل الصيف بالراجل الجميل ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رامى عاشور، بطل العالم السابق للإسكواش، الفنان الكوميدى الكبير أحمد حلمى، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمى بانستجرام، اليوم الإثنين وعلق عليها: "نقفل الصيف بالراجل الجميل ده".



رامى عاشور وأحمد حلمى



رامى عاشور

ومن جهة أخرى اقتحم بطل الإسكواش رامي عاشور عالم الغناء بطرحه أغنية بعنوان "النار القايدة" خلال الأيام الماضية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع رامي سمير، وتغني بها لأول مرة خلال حفل زفاف شقيقه هشام عاشور على النجمة نيللي كريم.

كما طرح خلال شهر مايو الماضي أغنية حماسية بعنوان "أبطالنا كتير"، من كلماته، وألحان مدحت الفار، وبتلك الخطوة يكون رامي عاشور لاعب الاسكواش وبطل العالم سابقا، يسير علي نهج لاعب الإسكواش المعتزل أحمد برادة، الذي ابتعد عن الملاعب الزجاجية بعد أن حقق الكثير من الانتصارات العالمية، وتفوق على الكثير من أبطال الإسكواش العالميين الذين يكبرونه سنًا، حيث اعتزل عام 2000 بعد تعرضه لحادثة، وأتجه للعمل بالمجال الفني كمغني وممثل، وشارك كبطل ثانٍ في فيلم حب البنات.