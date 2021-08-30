شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار معركة البوستات بين محمد رشاد ومى حلمى على السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زواج محمد رشاد ومي حلمي شهد العديد من الأزمات منذ يومه الأول بعد إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بدقائق، قبل أن يعود الثنائي ويعلنان الصلح، وبعد أزمات متتالية بين الثنائي قررا الانفصال نهائيًا، ومنذ هذا الانفصال وكل منهما يتربص للآخر.

وبعد أزمة المذيعة مى حلمى وإيقافها من برنامجها وإحالتها للتحقيق بعد انسحاب أحمد صالح بسبب حديثها الحاد معه، نشر محمد رشاد ردًا جديدًا على أزمة زوجته السابقة، وقرار منعها من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل مصر، وقال: "كم هي جميلة مرحلة النضج، عندما لا يهمك الرد المتأخر، ولا يهمك معرفة أي شيء عن أي شخص".

وتابع رشاد: "ولا يأتيك الفضول لكي تعرف شيئًا لا يخصك، تصل للاكتفاء بنفسك وعائلتك وعملك وأصدقائك، ولا تشعر بحاجتك للتبرير ولا تنتظر أعذار ولا أي شيء آخر".

ويعتبر هذا الرد هو التعليق الثانى لمحمد رشاد عن أزمة مى حلمى حيث قام من قبل بنشر مقطع أغنيته "أنا مش شمتان" بعد ساعات من انتشار خبر التحقيق مع مى وتفاعل الكثير من محبيه معه من خلال التعليقات.

وأثارت الكلمات "أنا مش شمتان"، و"لا انتظر الإعتذار"، عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بين فريق رحب بما كتبه، وفريق آخر لام عليه الشماتة في طليقته في ظل الأزمة التي وقعت فيها.

يشار أن قناة الحدث اليوم قررت إيقاف الإعلامية مي حلمي وتحويلها للتحقيق بعد انسحاب الكابتن أحمد صالح بسبب حديثها الحاد معه، كما قررت نقابة الإعلاميين منعها من الظهور على أي وسيلة إعلامية.

وردت مي حلمي بعد إعلان وقف برنامجها "الحكم"، بفيديو لها داخل مطار دبي، مشيرة إلى تواجدها حاليا بدبي، معلقة: "ماذا؟ باي باي"، كما قامت مي بنشر ستوري عبر حسابها بموقع إنستجرام كتبت فيها، "زانق نفسك في أي حاجة خوديني معاكي لا أموت نفسي".

مى حلمى