شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج كريم ضياء الدين والد أبناء شقيقة النجمة شريهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الكبيرة شريهان، وفاة المخرج كريم ضياء الدين، والد أبناء شقيقتها الوسطى هويدة، قائلة: "أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم و جيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان".

وقالت شريهان فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم".

وتابعت: "انتقل الى رحمة الله تعالى، والد ابناء أختي الوسطى هويدة، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين، أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم وجيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون".



شريهان

ومن جهة أخرى تصدر اسم الفنانة شريهان التريندات مؤخراً على موقع جوجل، بعدما روت حكاية انجابها لابنتها الثانية تالية، في رسالة مؤثرة لها اثناء احتفالها بعيد ميلادها واصفة الأمر بأنه كان أمنية على لسان شقيقتها الكبرى التي تمنت وجود اخت تلعب معها وهو ما كان يؤلمها بسبب معرفتها باستحالة ذلك من قبل الأطباء الذين أخبروها أن الأمر مستحيل.