شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثانية لملتقى الإسكندرية المسرحى للهواة 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة الثانية من "ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة" يوم 14 أكتوبر2021 تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة شباب بتحب مصر"، ويقام المهرجان برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتورعبد العزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح.

وتشكلت إدارة الملتقي في دورته الثانية من الفنان الكبير محسن صبري رئيسا والفنانة فاطمة محمد علي مديرًا والفنان المخرج محمد عبد الستار (تيتو) مؤسسًا وأمينًا عامًا للملتقي، والمهندس الفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرًا تنفيذيًا للملتقي.



ملتقي الاسكندرية المسرحي للهواة

الدورة الأولي من الملتقي حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقي، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الأولي 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات مصر، وكانت لجنة تحكيم الملتقي مكونة من الفنان محسن صبري رئيسا وعضوية كل من الفنان إيهاب مبروك والمهندس وليد السباعي.

ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبد الستار مؤسس فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح وفرقة مسرح تيتو وأخرج من قبل الكثير من العروض المسرحية في محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح والقاهرة.