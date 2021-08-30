شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية يكرم هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية في نسخته الافتتاحية والأولى النجم هاني سلامة تقديرًا لمشواره السينمائى، ويتسلم هاني سلامة درع المهرجان في حفل الافتتاح الذي يقام يوم 11 سبتمبر المقبل بدار أوبرا الإسكندرية بحضور قيادات وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية وسفراء عدد من الدول الفرانكوفونية ولفيف من النجوم والنقاد.

أعرب هاني عن سعادته وتقديره بتكريمه من المهرجان وقال: إن هذا التكريم يعني له الكثير خاصة أنه يأتي من مهرجان نوعي لسينما خاصة جدًا لانشاهدها إلا في المهرجانات وتحتل مراكز الصدارة في سباق الجوائز الكبرى كما أن التكريم يأتي من مهرجان هو الأول من نوعه في المنطقة العربية لذلك فأنه تكريم ومسئولية في نفس الوقت.

وأوضح أن التكريم مؤشر للممثل ودليل علي أنه يسير في الطريق الصحيح حتي لو ابتعد عن الشاشة لفترة نتيجة للظروف التي تمر بها الصناعة.

ومن جانبه قال الكاتب قدري الحجار رئيس المهرجان إن طبيعة المهرجان وخصوصيته فرضت علينا معايير في إختيار المكرمين منها أن يتمتع النجم برصيد من الأعمال التي تنتمي للفرانكوفونية وحقق شهرته ونجاحه من خلالها بالإضافة الي غيرها من الأعمال الأخرى التي قدمها في مشواره وهو معايير تؤكد أن التكريم صادف هاني سلامة ويمثل جيل الشباب في مدرسة يوسف شاهين السينمائية.

وقال الكاتب محمد قناوي رئيس عمليات المهرجان: من الطبيعي أن نكرم أجيالا ساهمت في دفع حركة السينما المصرية بأعمال ناجحة ومهمة ومنها الجيل الذي ينتمي اليه هاني سلامة والذي يعد أبرز نجومه وصاحب الرصيد الأكبر من الأعمال السينمائية بتعاونه مع كثير من كبار المخرجين بتنوع مدارسهم السينمائية المختلفة منهم المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين والمخرج خالد يوسف والمخرج طارق العريان والمخرج سعد هنداوي والمخرج هادي الباجوري وغيرهم الكثير من المخرجين.