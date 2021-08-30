شكرا لقرائتكم خبر عن الحائز على الأوسكار أنتونى هوبكنز يوجه نصائح ذهبية للممثلين الصاعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السير أنتونى هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار، على توجيه نصائح ذهبية للممثلين الصاعدين فى أحدث ظهور له قبل حفل توزيع جوائز GQ Men Of The Year لعام 2021.

ونصح هوبكنز، فى تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، الممثلين الصاعدين بعدم إهدار أموالهم فى مدار التمثيل، قائلاً: "لا تضيع أموالك"، إنهم ممثلون فاشلون نصبوا أنفسهم كمعلمين"، مضيفًا قبل الحفل الرابع والعشرين لجوائز GQ "هناك ممثل واحد معروف جدًا لديه فصل في التمثيل هنا في لوس أنجلوس وهو نجم العرض، بينما يدفع الطلاب رسوم التسجيل وهو يقف على خشبة المسرح ويتصرف بوقاحة معهم"



انتوني هوبكنز

وشارك الحائز على جائزة الأوسكار، مؤخرًا، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يكشف عن جانبه الآخر في حب الموسيقي، وهو يجلس على بيانو ويعزف إحدى المقطوعات الموسيقية.

ويشارك هوبكنز متابعيه وجمهوره من حين لآخر بمقاطع فيديو من حياته الشخصية حيث ظهر مؤخرًا وهو داخل أحد حمامات السباحة، وبعدها في صورة مع النجم العالمي بيرس بروسنان، صاحب شخصية جيمس بوند الشهيرة.



هوبكنز

وتصدر السير أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن فيلم The Father، غلاف مجلة L'Uomo Vogue العالمية بملامحه الشهيرة التي يزينها الشعر واللحية البيضاء، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصورة من الغلاف عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليشوق جمهوره بتفاصيل جديدة تطرح في العدد الأخير من المجلة.