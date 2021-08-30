شكرا لقرائتكم خبر عن منير يعلق على صور حفله من الساحل: "لسه الأغاني ممكنة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الكينج محمد منير، حفله الصيفى فى الساحل الشمالي الجمعة الماضية، وهو الحفل الوحيد للكينج بالساحل هذا الموسم، وكان حفل منير من أضخم الحفلات التي أقيمت على المسرح الروماني، حيث ينتظره متابعه قبل كل حفل ليقدم المزيد من وصلات الغناء وأسلوبه الخاص المميز به والذى لم ينجح فيه أحد سواه.

وكشف الكينج عن صور من الحفل، الذي قدم فيه أغانيه وهو جالس علي كرسي، نظرًا إلى مرضه، وعلق منير علي الصور بـ"لسه الأغاني ممكنة" وهي الجملة التي تعبر عن حال الكينج فرغم مرضه ما زال يغني حتى وهو جالس علي كرسى.