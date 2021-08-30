شكرا لقرائتكم خبر عن دريك يؤكد طرح ألبومه الجديد Certified Lover Boy الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عدة شهور من الشائعات والتأجيلات والمواعيد الكاذبة، كشف النجم العالمي دريك، عن موعد طرح ألبومه الجديد الذى ياتي بعنوان Certified Lover Boy يوم الجمعة المقبل حيث نشر إعلان تشويقي غريب منذ قليل عبر حساباته الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من طرح ألبوم النجم العالمي كاني ويست الذى طرح أمس بعنوان Donda وشهد ازمة بين ويست والشركة المنتجة بعد اتهامات من الاول للشركة بتسريب الألبوم بدون تحديد موعد مسبق معه.

وكشفت عدة تقارير أجنبية، أمس، عن اتهام النجم العالمي كاني ويست، لشركة الإنتاج الخاصة بألبومه الجديد Donda، بتسريب الألبوم بدون الرجوع والتنسيق معه لتحديد موعد العرض، وسبق أن كشفت الشركة المسئولة عن الألبوم صباح أمس الأحد، عن وصول الألبوم الجديد إلى خدمات البث، ليتزامن مع عروض "Sunday Service".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الألبوم الجديد، يبلغ مدته حوالي ساعتين تقريبا في نسخته، ليحظى بتفاعل كبير من قِبَل جمهور كاني الذى ينتظر الألبوم منذ فترة طويلة استمرت لعدة أشهر شهدت الكثير من التأجيلات.

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، خلال الفترة الأخيرة، عن بعض الأسباب وراء تأخير طرح ألبوم نجم الراب العالمي كاني ويست Donda، الذى شهد الكثير من التأجيلات خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان سيُعرض في يوليو 2020، ومن ثم يوليو 2021، ثم 6 أغسطس الجاري، ليعلن تأجيله أخيرا إلى يوم 13 أغسطس الجاري أو 15 أغسطس الجاري، بحسب ما توصل إليه بعض المصادر في منصات الموسيقي الشهيرة iTunes وApple Music التي تحصل على التواريخ مسبقا قبل طرح الألبومات عليها.