شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يدعو لاجتماع اتحاد النقابات الفنية بعد حكم المحكمة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، لتحديد اجتماع عاجل ومهم لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ أول أمس السبت: "بعدم جواز حبس كل من يعمل بدون تصريح من النقابات، وأن الحبس غير دستورى".



بيان نقابة الممثلين (2)

وتأتى دعوة أشرف زكى الاتحاد العام للنقابات الفنية لأن هذا القرار يشمل الثلاث نقابات التمثيلية والسينمائية والموسيقية، على أن يحضر الاجتماع خبراء قانونيين من الاتحاد لبحث التعديل الممكن عليه من أجل علاج ما حدث بعد قرار المحكمة الدستورية.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قد أصدرت بيانا صحفيا اليوم الإثنين، للرد على ما تم تداوله من تصريحات منسوبة للفنان أسامة عباس وجاء فيه: "تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان القدير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربى، الذى أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل".

وأضاف البيان: "فيما أثير عبر حساب وهمى عبر شبكة التواصل الاجتماعى يخض الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبدًا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة".

كما تؤكد النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها".