شكرا لقرائتكم خبر عن السيكوباتي الرومانسي جو جولدبرج يعود بالموسم الجديد من YOU فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن موعد عرض الموسم الثالث الجديد من مسلسل الدراما الرومانسي YOU، بعد طول انتظار وعدة تأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا خلال الفترة الاخيرة، حيث من المقرر أن تعرض أولى حلقات الموسم الجديد فى 15 أكتوبر المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي جو جولدبرج، الذى يقوم بشخصية البطل السيكوباتي الرومانسي فى المسلسل انتهي من تصوير جميع مشاهد الموسم الجديد منذ عدة أسابيع لينتقل الموسم إلى مرحلة المونتاج قبل عرضه فى منتصف أكتوبر المقبل.

وانضم مؤخرًا النجم سكوت مايكل فوستر، الذى لعب دور البطولة فى Crazy Ex-Girlfriend إلى الموسم الثالث من سلسلة القاتل المتسلسل YOU وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

ويلعب فوستر، فى الموسم الثالث من YOU، دور رايان، وهو مراسل تليفزيونى محلى، تغلب على تاريخ من الإدمان، ولديه أسرار، بما فى ذلك سلوك متحكم يحتفظ به لأولئك الأقرب إليه وأى شخص يعترض طريقه.

المسلسل من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.