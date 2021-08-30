شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والإعلام والسياسة يشاهدون "ألمظ وسى عبده".. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أمس العرض المسرحى "ألمظ وسي عبده"، كوكبة من نجوم الفن والسياسة والإعلام، وكان فى مقدمتهم الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، بالإضافة للفنانين مجدي صبحى، داوود حسين، خدوجة صبرى، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، والفنانة أيمي طلعت زكريا ومن الإعلاميين عادل السنهوري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365، والإعلامية الكويتية فجر السعيد، والإعلامية التونسية عبلة الأسود، والإعلامية أمل نعمان المذيعة بالتليفزيون المصري بقناة النيل للأخبار، والفنان التشكيلي سعيد كامل.



رئيس وزراء مصر الاسبق يشاهد المظ وسي عبده



جانب من الحضور قبل العرض

«ألمظ وسي عبده» تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوى.



نجوم الفن والاعلام والسياسة في عرض المظ وسي عبده



نجوم الفن والاعلام والسياسة في عرض المظ وسي عبده



نجوم الفن والاعلام والسياسة في عرض المظ وسي عبده

والعمل يتناول السيرة الذاتية لـ«ألمظ وعبده الحامولي»، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

المسرحية بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، ، نورهان صالح، عماد عبدالمجيد، محمد الخيام، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.



نجوم السياسة والفن في عرض المظ وسي عبده



نجوم السياسة والفن في عرض المظ وسي عبده



نجوم السياسة والفن في عرض المظ وسي عبده

يذكر أن عرض «ألمظ وسي عبده» تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.