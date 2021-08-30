شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لأبطال فيلم "الباب الأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، أمس الأحد تصوير المشاهد الأولى من فيلم "الباب الأخضر" آخر سيناريوهات الراحل أسامة أنور عكاشة، فى مدينة السينما، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث يضم الفيلم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، احمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، اسلام حافظ، حنان سليمان، حيث ينوي المخرج تكثيف العمل وإنهاء التصوير خلال 6 أسابيع.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاح المخرج رؤوف عبد العزيز فى الحصول على موافقة أسرة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة لتقديم فيلم "الباب الأخضر"، والذى كتبه الراحل في فترة الثمانيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور حيث رحل دون اتخاذ خطوات إنتاجية فيها.



فيلم الباب الاخضر