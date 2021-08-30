شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ للنقابات الفنية بحضور نقيبى الممثلين والسينمائيين.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، عقد اجتماع طارئ الخميس المقبل، بحضور نقيب الممثلين أشرف زكى ونقيب السينمائيين مسعد فودة، لمناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ أول أمس السبت: "بعدم جواز حبس كل من يعمل بدون تصريح من النقابات، وأن الحبس غير دستورى".

ودعا الدكتور أشرف زكى المخرج عمرو عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، لتحديد اجتماع عاجل ومهم لمجلس إدارة الاتحاد لأن هذا قرار المحكمة الدستورية يشمل الثلاث نقابات التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لبحث التعديل الذى من الممكن عليه من أجل علاج ما حدث من القرار.

وأصدرت نقابة الممثلين بيانًا يدعو فيه رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية وجاء فيه: "في إطار صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 28 / 8 / 2021 في الدعوى رقم 66 لسنة 31 دستورية المقامة من أشجان عيسى عبد العزيز عيسى والذى يقضى بعدم دستورية المادة "5 مكرر"من القانون رقم 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2003.