شكرا لقرائتكم خبر عن "اشتغالة ولا لأ" أغنية جديدة تجمع شذى مع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة شذى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اشتغالة ولا لأ" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى جيزو، ومقرر طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام المقبلة.



شذى

وطرحت شذى مؤخرًا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مقلوبة حياتى"، عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد الجندى وألحان مدين ومن توزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح.