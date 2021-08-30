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شكرا لقرائتكم خبر عن "اشتغالة ولا لأ" أغنية جديدة تجمع شذى مع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة شذى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اشتغالة ولا لأ" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى جيزو، ومقرر طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام المقبلة.
شذى
وطرحت شذى مؤخرًا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مقلوبة حياتى"، عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد الجندى وألحان مدين ومن توزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح.
واحتفلت شذى بطرح "مقلوبة حياتى" في حلقة خاصة بتليفزيون ”الخليج 365” وكشفت في لقائها عن كواليس اختيار الأغنية ومشاريعها الغنائية المقبلة، كما كشفت أيضا عن جوانب خاصة في حياتها الشخصية وموصفات شريك حياتها وكذلك العديد من الأمور الشخصية والفنية.
وقالت المطربة شذى خلال اللقاء إنها تحاول تقديم كل ما هو مختلف ومميز، مؤكدة: "راجعة وبقوة.. ومعنديش تارجت عشان مش بنافس حد.. واللى بعمله بكون بحسه.. بختار الأغاني اللى بحسها ومش بمشي ورا الموضة، عشان مضحكش الناس عليا"، مشيرة في تعليقها على المهرجانات إلى :"الهبد اللى بيتسمع دلوقتي مطلوب، ولكن مش لازم يكون لوحده، التنوع حلو.. أي منتج ينتج دلوقتى هو بطل خاصة إن السوق متلخبط ".