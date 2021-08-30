شكرا لقرائتكم خبر عن "الفرح فرحنا" لـ أوس أوس ومحمد ثروت فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوّر أبطال مسلسل "الفرح فرحنا" أمس الأحد العديد من المشاهد الداخلية، داخل إحدى فيلات مدينة الشيخ زايد وجمعت المشاهد بين أوس أوس ومحمد ثروت وعددًا آخر من الفنانين المشاركين، ومن المقرر أن يستمر التصوير داخل هذا الديكور عدة أيام.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدرما التليفزيونية بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق" التي تم عرضها رمضان 2020 والتي حازت علي اعجاب كل من الجمهور والنقاد مع الفنان حمدى الميرغنى.

ومن ناحية أخرى شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، مع الفنان أشرف عبد الباقى، والتي افتتح عروضها مؤخرًا على مسرح مارينا 4.