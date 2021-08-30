بعد أشهر من زواجه .. الموت يفجع فنان مصري شهير

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أغسطس 2021 08:58 مساءً - أعلن الفنان ” نادر حمدي ” في منشور له عبر حسابه على ” إنستجرام ” عن وفاة والدة زوجته المنتجة ” سارة حسني ” صباح يوم أمس الأحد .

وكتب نادر حمدي في منشوره ناعيا والدة زوجته : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفت إلي رحمة الله والدة زوجتي صباح أمس ” .

وتابع : ” ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويعف عنها وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته .. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة ” .

يذكر أن نادر حمدي وسارة حسني كانا قد احتفلا بزواجهما في شهر يناير الماضي في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة حضره عدد كبير من نجوم الفن .