بعد غياب طويل .. أحدث ظهور للفنانة ” مي عز الدين “

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أغسطس 2021 08:58 مساءً - شاركت الفنانة ” مي عز الدين ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بصورة جديدة لها في أحدث ظهور بعد فترة غياب وإنقطاع طويلة عن السوشيال ميديا .

وظهرت مي عز الدين في الصورة بدون ماكياج وهي تحمل قطتها وتحتضنها .. وكتبت في تعليقها عليها : ” سكر ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير معربين في تعليقاتهم عن إشتياقهم للفنانة مي عز الدين كما تساءلوا عن سبب غيابها وطالبوها بعدم الغياب مجددا .