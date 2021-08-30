كتب امير فتحي في الاثنين 30 أغسطس 2021 08:58 مساءً - شاركت الفنانة ” مي عز الدين ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بصورة جديدة لها في أحدث ظهور بعد فترة غياب وإنقطاع طويلة عن السوشيال ميديا .
وظهرت مي عز الدين في الصورة بدون ماكياج وهي تحمل قطتها وتحتضنها .. وكتبت في تعليقها عليها : ” سكر ” .
وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير معربين في تعليقاتهم عن إشتياقهم للفنانة مي عز الدين كما تساءلوا عن سبب غيابها وطالبوها بعدم الغياب مجددا .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب طويل .. أحدث ظهور للفنانة ” مي عز الدين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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