اشتهر بسياساته الليبرالية.. وفاة الممثل الأميركي إد أسنر عن 91 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت أسرة الممثل الأميركي إد أسنر، الحاصل على سبع جوائز إيمي، أنّه توفي، الأحد، عن عمر يناهز 91 عاماً. وتوفي أسنر في منزله محاطاً بأسرته وفق ما قال وكيل الدعاية الخاص به لوسائل الإعلام.

وأدى أسنر أدوار في مسلسلات تلفزيونية عدّة من بينها (ذا ماي تيلور مور شو) و(لو غرانت) في السبعينات والثمانينات وشارك بصوته أيضاً في فيلم الرسوم المتحركة الشهير (آب) عام 2009.

وأكدت أسرته وفاته على حسابه عبر “تويتر”.

اشتهر أسنر بسياساته الليبرالية وفترة عمله كرئيس لنقابة ممثلي الشاشة في الثمانينات عندما انتقد تورط الولايات المتحدة في أميركا الوسطى أثناء إدارة الرئيس السابق لاتحاد الممثلين، الرئيس رونالد ريغان.