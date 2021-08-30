مخرج "إسماعيلية رايح جاي".. 10 معلومات عن كريم ضياء الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة الكبيرة شريهان، وفاة المخرج كريم ضياء الدين، والد أبناء شقيقتها "هويدا".

وكتبت شريهان، عبر حسابها على موقع "تويتر": "بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، والد أبناء أختي الوسطى هويدا، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين".

أضافت: "أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم و جيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو المخرج كريم ضياء الدين؟

- من مواليد 17 أكتوبر 1946.

- حصل على دبلوم معهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1967.

- عمل مساعد مخرج مع والده المخرج المصري أحمد ضياء الدين فور تخرجه بالتليفزيون.

- عقب ذلك أخرج العديد من السهرات التليفزيونية، ومنها: "يموت الزمار، رزق بياع الترمس، سي السيد، كلاكيت آخر مرة" وغيرها.

- أول فيلم من إخراجه هو "العاشقان" 1987، مع كرم مطاوع، فردوس عبدالحميد، وحسين الشربيني.

- أخرج فيما بعد أفلام منها: "رغبات، إسماعيلية رايح جاي، أبو الدهب، ولا في النية أبقى، وبالعربي سندريلا" وغيرها.

- أخرج مسلسلات منها: "ومنين أجيب ناس، الدنيا حظوظ، اللي اختشوا ماتوا" وغيرها.

- تعاون مع شريهان في فيلم "الحب والرعب" مع محمود الجندي عام 1991.

- شارك أيضا كممثل في أعمال منها: فيلم "المراكبي" 1995، مسلسل "ديدي ودوللي" 2002، فيلم "الأخطبوط" 2000، مسلسل "اللي اختشوا ماتوا" 2006، فيلم "لقاء هناك" 1976.

- أخر أعماله الإخراجية مسلسل "يا ناس يا هوه" في السعودية عام 2008.