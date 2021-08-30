نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج كريم ضياء الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت نقابة المهن السينمائية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، المخرج الكبير كريم ضياء الدين، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل.

وكتب النقابة "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج الكبير كريم ضياء الدين، عضو مجلس إدارة النقابة الأسبق، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان" .

المخرج كريم ضياء الدين، مواليد 1946حصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1967، عمل كمساعد مخرج مع والده المخرج أحمد ضياء الدين، فور تخرجه كما عمل كمخرج بالتليفزيون حيث كان يخرج الافلام التسجيلية والروائية، وأخرج العديد من الأفلام السينمائية من أهمها "إسماعيلية رايح جاي"، "أبو الدهب"، "بالعربي سندريلا".

كانت ة الفنانة الكبيرة شريهان، أعلنت وفاة المخرج كريم ضياء الدين، والد أبناء شقيقتها "هويدا".

وكتبت شريهان، عبر حسابها على موقع "تويتر": "بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، والد أبناء أختي الوسطى هويدا، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين".

أضافت: "أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم و جيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".