شريهان تعلن وفاة المخرج كريم ضياء الدين.. تجمعهما صلة نسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة الكبيرة شريهان، وفاة المخرج كريم ضياء الدين، والد أبناء شقيقتها "هويدا".

وكتبت شريهان، عبر حسابها على موقع "تويتر": "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، والد أبناء أختي الوسطى هويدا، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين".

أضافت: "أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم وجيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعادت النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، من خلال مسرحية "كوكو شانيل"، والتي تقدم من خلالها الشخصية صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها: آسر ياسين، هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر يسري، سليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.