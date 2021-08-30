إيرادات الأحد.. "موسى" الثالث و"مش أنا" في المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 6 أفلام، هي: "200 جنيه"، "موسى"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام الستة مجتمعة أمس الأحد 29 أغسطس إيرادا بلغ مليونا و712 ألفا و66 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الإنس والنمس

احتل صدارة شباك التذاكر فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 620 ألفا و822 جنيها.

الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

200 جنيه

وكان المركز الثاني من نصيب فيلم "200 جنيه"، بعد تحقيقه 359 ألفًا و25 جنيهًا.

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، دينا فؤاد.

موسى

وفاز بالمركز الثالث فيلم "موسى"، بعد تحقيقه 317 ألفا و204 جنيهات.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، صبري فواز.

العارف

جاء فيلم "العارف- عودة يونس" في المركز الرابع، والذي حقق إيرادا قُدر بـ256 الفًا و550 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحصل على المركز الخامس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 91 ألفا و354 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

في المركز السادس يأتي فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس 67 ألفا و111 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.