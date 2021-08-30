تعرف على إيرادات "200 جنيه" بعد خمسة أيام من طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء 25 أغسطس، فيلم "200 جنيه" للمخرج محمد أمين، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الخامس أمس الأحد 29 أغسطس، بدور العرض إيرادا بلغ 359 ألفا و25 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أيام 2 مليون و404 آلاف و538 جنيها، وجاء في المركز الثاني بعد فيلم "الإنس والنمس".

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، احمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، هاني رمزي، أحمد السعدني، محمود البزاوي، صابرين، ملك قورة، محمود حافظ، إنتاج شركتي فيردي وآرت ميكرز.