رقص نسرين طافش مع ابنة شقيقتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو ترقص فيه مع ابنة شقيقتها لارا والتي تعمل كمدربة للرقص.

ونشرت نسرين الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "‏اجعل المتعة والمرح من أولى أولوياتك.. بنت أختي الجميلة مدربة رقص هيب هوب محترفة وموجهة اجتماعية.. شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة وحب الخير ومساعدة الآخرين".

يذكر أن أخر أعمال نسرين طافش مسلسل "المداح" في رمضان 2021، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

العمل بطولة النجوم: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، وتامر شلتوت وغيرهم.