محمد رمضان ينشر هذا الفيديو.. ويعلق: "الدكتور محمد رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجه الفنان محمد رمضان رسالة شكر للدكتور محمود عبدالله الخطيب، رئيس المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان.

ونشر رمضان، مقطع فيديو للخطيب يقول خلاله: "نحن منحنا السيد محمد رمضان عملاق الفن العربي وأحد الأساطير الموجودة في الوطن العربي وأسطورة التمثيل والفن والغناء العربي، منحناه هذا الوسام وهو شهادة الدكتوراه الفخرية نظرا لكفاءته في هذا المجال، نحن منحناه هذه الشهادة طبعا كتحفيز وتشجيع إلى أن يصل بإذن الله إلى العالمية".

وعلّق رمضان على الفيديو الذي نشره عبر "إنستجرام" قائلا: "شكراً للسيد رئيس المركز الثقافي الألماني الدولي على التوضيح.. الدكتور محمد رمضان".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن يوم الخميس الماضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

ونشر رمضان صورًا من التكريم عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرًا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح".

وذلك قبل أن يصدر المركز الثقافي الألماني في لبنان، بيانا رسميا مساء الجمعة، يعلن فيه تراجعه عن تكريم الفنان محمد رمضان، وقرر سحب الشهادات التي منحها إياه.