طرح الإعلان التشويقي لفيلم "عروستي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

طرحت شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، اليوم الاثنين، الإعلان التشويقي لفيلم "عروستي" المنتظر طرحه قريبا في دور العرض.

ونشرت الفنانة جميلة عوض، إعلان "عروستي" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إيه اللي يكسب.. قصة حب ولا جواز صالونات؟ الإعلان التشويقي لفيلم عروستي.. قريباً".

وتدور أحداث الفيلم في قالب رومانسي لايت كوميدي خفيف، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، وصابرين، زينب غريب، مروان يونس.

الفيلم من تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، وإنتاج إيهاب السرجاني.