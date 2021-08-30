سلمى المصري لـ”صوت بيروت انترناشونال”: رغم التعب لكنني سعيدة بـ “شريهان” في “ع الحلوة والمرة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ 23 دقيقة

تعتبر النجمة سلمى المصري من ابرز الممثلات السوريات اللواتي حفرن اسماءهن في عالم التمثيل من خلال اعمال مميزة قدمتها على مدار اكثر من 30 عاما في الدراما السورية، وقد تابعها الجمهور في رمضان الماضي من خلال مسلسل “باب الحارة 11” بشخصية “ام منصور”. ومنذ ليلة امس بدا مشاهدو محطة ام بي سي 4 يتابعونها بمسلسل “ع الحلوة والمرة” بدور “شريهان” فماذا تقول سلمى المصري عن تفاصيل هذا العمل لـ”صوت بيروت انترناشونال”؟: “ان شخصية “شريهان” التي اقدمها في مسلسل “ع الحلوة والمرة” مليئة بالمواقف الطريفة والكوميدية، وهي ام لشابيين هما ريان وتيم كما انها تنتمي لعائلة غنية وارستقراطية، وابنها “ريان” الذي يؤدي دوره النجم نيكولا معوض، كان يحب فتاة انما بسبب الفرق الطبقي بينهما ارفض العروس واعمل المستحيل كي يبتعد عن حبيبته وانجح في ذلك وهذه المناكفات تستمر طوال احداث المسلسل.

وتتابع ان “شريهان” هي امرأة تحب المبالغة في ملابسها وشكلها الخارجي وهذه الشخصية تتطور على مدار 60 حلقة. وعن مدة التصوير الطويلة تشير سلمى المصري انها شعرت بالتعب طوال 6 اشهر لان التصوير في تركيا يختلف عن الوطن العربي لكن العمل مع المخرج فكرت القاضي كان ممتعا واعتبر هذه التجربة اضافة جديدة في مسيرتي الفنية واتمنى ان يحبها الناس

اما من رشحها لهذا لدور فاكدت ان الشركة المنتجة “ام بي سي” وجدت ان شخصية “شريهان” تليق بي ونحن تعبنا في التصوير بسبب فترة الحجر الخاصة بجائحة كورونا وقد عشنا كعائلة في كواليس العمل وسعدت بالتعرف على كل الممثلين ومنهم كارمن لبس وباميلا الكيك ونيكولا معوض وجو طراد ودانا مارديني وغيرهم.

وعما اذا كانت راضية عن دورها في مسلسل “باب الحارة” اوضحت المصري “انا احببت دوري في الجزء العاشر الذي شاركت فيه كضيفة شرف ومشاهدي كانت “ماستر سين” مع ان مساحة الدور لم تكن كبيرة لكن في الجزء 11 اختلف الموضوع واصبح دوري رئيسيا.

وعن نجومية الممثلين السوريين خارج بلدهم قالت سلمى المصري ان النجوم السوريين هم في الاساس معروفين في العالم العربي وشاركوا في اعمال مهمة ومنهم تيم حسن الذي قدم اهم المسلسلات مثل “ربيع قرطبة” وتعاملوا معه خارج سوريا لانه نجم كبير والامر نفسه ينطبق على قصي الخولي وعابد فهد وغيرهما فالممثلون السوريون يضيفون الى الاعمال التي يشاركون فيها ولذلك تتم الاستعانة بهم.

اما بخصوص التجاعيد فقالت انها لا تخيفها مشيرة الى ان هناك سيدات خارج الوسط الفني يعتنين باشكالهن اكثر من الفنانات والتجميل مسألة شخصية ومن يزعجه عيب في شكله يمكن ان يصححه لكي يرتاح وليس بهدف تغيير ملامحه.