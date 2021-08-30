مدرب سان جيرمان يعلق على أول مشاركة لميسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

“لقد كان سعيدا”، بهذه الكلمات علق مدرب نادي باريس سانجيرمان الفرنسي، “ماوريسيو بوكيتينو”، على أول مشاركة للنجم الأرجنتيني، “ليونيل ميسي” مع الفريق، الذي انتقل إليه مطلع الموسم الحالي بموجب صفقة مجانية.

وأشار “بوكيتينو” إلى أن لمشاركة “ميسي” في المباراة تأثير على زملائه بالفريق بعدما شارك للمرة الأولى، مضيفاً:” جلب الصفاء للفريق من المهم أن تكون بدايتك جيدة، حتى بالنسبة له، لقد كان سعيدا، كما أنه اندمج بشكل جيد مع المجموعة، كان من المنطقي عدم الدفع به في هذه المباراة منذ البداية”.

إلى جانب ذلك، اعتبر المدرب أنه كان من الرائع سماع ورؤية الترحيب بالنجم الأرجنتيني، من مشجعين و جماهير ستاد ريمس، مبيناً أن ميسي كان سعيدا للغاية به، وأنه حفز دافع المنافسة لدى الجميع.

وأعرب “بوكيتينو” عن سعادته الشديد لرؤية “ميسي” يتأقلم سريعا في كرة القدم الفرنسية، مشدداً على أن حضوره يجلب التفاؤل وأن الكل يشعر به، لديه تأثير على بقية اللاعبين.

يذكر أن “ميسي” قد دخل في مشاركته الأولى كبديل في الدقيقة 66 من المباراة التي فاز بها سان جيرمان على ستاد ريمس 2 – صفر الأحد في الدوري الفرنسي، إذ حل بديلا لزميله السابق في فريق برشلونة نيمار.

وشارك ميسي كبديل في الدقيقة 66 من المباراة التي فاز بها سان جيرمان على ستاد ريمس 2 – صفر الأحد في الدوري الفرنسي، إذ حل بديلا لزميله السابق في فريق برشلونة نيمار.