حقيقة وفاة الفنانة ” ياسمين عبد العزيز “

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أغسطس 2021 06:53 مساءً - تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول وفاة الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بعد دخولها العناية المركزة .
الأمر الذي دفع الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق ياسمين إلى الخروج لكشف حقيقة هذه الأخبار مؤكدا على أنها مجرد شائعات ومعربا عن غضبه من مروجيها .
فأعاد وائل عبد العزيز نشر صورة تتضمن خبر وفاة شقيقته الموجود على إحدى الصفحات وكتب في تعليقه عليها : ” حسبنا الله ونعم الوكيل .. هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك .. داين تدان ” .
يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد سافرت إلى جنيف لاستكمال علاجها والاطمئنان على وضعها الصحي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية مؤخرا تسبب في تدهور حالتها .
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