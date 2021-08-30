شاهد.. صابر الرباعى يُفاجئ متابعيه بنشر صورة حديثة لوالدته وزوجته فاتنة الجمال – تعرّفوا إليهما!

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أغسطس 2021 06:53 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتههم البعيدون عن الأضواء والشهرة، ومن بين هؤلاء النجم التونسي “صابر الرباعي” الذي ظهر مؤخرًا مع والدته وزوجته “إخلاص” اللتين لا يعرفهما الجمهور.

حيث نشر الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة حديثة جمعته بزوجته ووالدته، وانهالت تعليقات المتابعين على الصورة وشاركوه الدعاء لوالدته وله بالتوفيق، كما أشاد فريق آخر بجمال زوجته ونعومتها، متمنين لهما دوام السعادة.

صابر الرباعي يُرزق بـ”شابة”

هذا وقد رُزق الفنان صابر الرباعي في شهر مايو من العام الماضي 2020، بمولودة جديدة من زوجته إخلاص جنيفان، أطلقا عليها اسم شابة، وهو المولود الثالث من زوجته إخلاص، بعد أمير وجود هادي، وتعتبر الابنة الخامسة للفنان التونسي، إذ لديه نجلان من زواج سابق، هما إسلام وصفاء.

صابر الرباعى يطرح ألبومه الجديد في شهر سبتمبر المقبل

ويطرح النجم صابر الرباعى ألبومه الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل، ويحمل مجموعة من الأغانى المتنوعة منها المصرية والتونسية، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والملحنين من بينهم : هانى عبدالكريم ووليد الغزالى ووليد سعد ومدين وكريم عبدالوهاب وعلى المولى وغيرهم.

هذا وقد طرح مؤخرًا كل من صابر الرباعى وسعد لمجرد وريدوان، أغنية تريو تجمعهم سويًا تحمل عنوان ” السهرة صباحى “، على موقع «يوتيوب»، والتي تم تصويرها كـ فيديو كليب، والأغنية كلمات وألحان بللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعى كليب جديد بعنوان ” المعطف “، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير كليب “المعطف” فى مدينة بيروت، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام فيها.

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