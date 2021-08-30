بإطلالة مميزة.. جنيفر لوبيز مفاجأة “دولتشي أند غابانا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء رومانسيّة ساحرة شهدتها مدينة البندقيّة، قدّمت دار Dolce&Gabbana عرض “ألتا مودا” للعام 2021. وذلك بحضور نجمات عالميّات شاركن بفعالياته وظهرن بإطلالات فاخرة تحمل توقيع هذه الدار الإيطاليّة العريقة.

شكّل هذا العرض للأزياء الراقية جزءاً من فعاليات نظّمتها دار Dolce&Gabbana بين 28 و30 الجاري لتقديم مجموعاتAlta Moda الخاصة بالأزياء النسائية، Alta Sartoria الخاصة بالأزياء الرجالية، Alta Gioielleria الخاصة بالمجوهرات الراقية، وAlta Orologeria الخاصة بالساعات الفاخرة.

كما شكّل حضور النجمة جنيفر لوبيز مفاجأة هذا العرض، وقد ارتدت للمناسبة “كاب” طويل باللون الأخضر منقوش بالأزهار من مجموعة Dolce&Gabbana لخريف وشتاء2021 نسقته مع سروال حريريّ مزيّن بالورود و”كورسيه” تغطّيه التطريزات. وهي كمّلت إطلالتها بتاج، بالإضافة إلى حقيبة وحذاء متناسقين.

ومن الإطلالات اللافتة للنجمات ما اعتمدته الممثلة التونسيّة درة زروق التي ظهرت بتنورة طويلة باللون الأسود و”توب” عاجيّ تزيّنه وردتين كبيرتين على الكتفين. وهي كمّلت إطلالتها بحقية يد باللون نفسه. أما الإعلامية مهيرة عبد العزيز فاختارت من Dolce&Gabbana إطلالة ملوّنة تألفت من تنورة طويلة و”توب قصيرة” تزيّنتا بالطبعات نفسها. وقد قدّمت المغنية الأميركية جنيفر هادسون أداء غنائياً في الحفل وتألقت للمناسبة بثوب ذهبي عاري الكتفين.

الطابع الملكي الذي خيّم على مجموعة الأزياء التي تمّ تقديمها اختلط مع لمسات من تراث مدينة البندقيّة التي افترشت السجاد الأحمر لاستقبال هذا العرض. تحتفل تصاميم هذه المجموعة بالأعمال الحرفيّة التي تُشتهر بها مدينة البندقيّة، وقد اختلط في تصاميمها الحرير مع البروكار، والأورغنزا، والمخمل كما تزيّنت الأزياء بحبيبات الكريستال والتطريزات الكثيفة.

تضمّن العرض العديد من التصاميم الضخمة، وقد تزيّن بعضها بمناظر طبيعيّة تستحضر جمال مدينة البندقيّة. وقد ترافقت الأزياء مع أكسسوارات زيّنت الرأس على شكل تيجان بالإضافة إلى أقراط كبيرة، عقود تزيّنها الأحجار الملوّنة، وأحذية تزيّنت بالتطريز واللمسات البرّاقة مكمّلة أناقة وفخامة الإطلالات.