جديد تيك توك.. تحول كبير في تحميل مقاطع الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعمل منصة تيك توك على تطوير ميزة تحميل مقاطع مصورة بمددة أطول من المعتاد، تصل إلى 5 دقائق ما يؤدي إلى تحول كبير في استخدام المنصة.

ومددت المنصة حد طول الفيديو عدة مرات، ما سمح للمستخدمين أولاً بتحميل مقاطع 60 ثانية (زيادة من 15 ثانية في الأصل)، ومن ثم توسيع ذلك إلى 3 دقائق في شهر يوليو من هذا العام.

إلى ذلك، تتيح الحدود الزمنية الأطول مزيداً من السعة الإبداعية. كما تمكن المنصة من إدخال المزيد من الشرائح الإعلانية. التي يتم توسيعها من خلال منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مقاطع مدتها 5 دقائق. وهو تعزيز محتمل رئيسي لطموحات نمو الشركة.

كما أنه يضع المنصة في منافسة مباشرة أكثر مع منصات الفيديو مثل يوتيوب وفيسبوك. وتعرف تيك توك بأنها موطن الفيديوهات القصيرة، وهو عنصر تسيطر عليه حالياً.

ولكن من خلال تمكين عمليات تحميل أطول للنماذج، فإن من شأنه ذلك أن يجعلها عرضًا أكثر شمولاً، مما قد يقلل من الدافع وراء انتقال مواهبها الإبداعية إلى تطبيقات أخرى. إذ إن تيك توك قادرة على تقديم إيرادات مقارنة وإبداعية وإمكانات الوصول.

بث مباشر أطول

ويتمتع الأشخاص بخيار مشاهدة البث المباشر الأطول في التطبيق، وربما لاحظت المنصة استجابة جيدة للبث المباشر الأطول جعلت توسيع خيارات التحميل الخاصة بها تقدمًا منطقيًا.

تجدر الإشارة إلى أن المستخدمين الذين لديهم قواعد جماهيرية كبيرة عبر Douyin، النسخة الصينية من التطبيق. تمكنوا من تحميل مقاطع فيديو مدتها 15 دقيقة منذ عام 2019.

وقد يكون لدى المنصة خطة واضحة للإطلاق التدريجي لخيارات الأشكال الأطول. وقد جربت مقاطع أطول مع قدرة بعض المستخدمين على تحميل مقاطع مدتها 10 دقائق.