بعد حفلها بمركز المنارة.. أنغام تشكر جمهورها: “أعيش حالة من السّعادة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة أنغام عن شعورها بالسعادة بعد لقاء جمهورها في حفلها الذي أقيم أمس الأول في مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، وذلك عبر “إنستغرام”.

ونشرت صوراً لها من الحفل، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “أشعر بسعادة وطاقة من الحب تملأ حياتي بعد لقاء جمهوري الراقي الرائع. حفل أمس كان بالنسبة لي لقاءً مع أهلي وأحبابي، فرحت معكم وغنّيت وضحكت من قلبي، أرجو أن تكون هذه الطاقة وصلتكم وأسعدتكم كما أسعدتموني”.

وكان رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لأنغام خلال الحفل فاجأت فيه جمهورها بغناء كلمة “يا حمارة” بدلاً من كلمة “يا خسارة” التي تعد أساسية في مقطع أغنيتها الشهيرة “بقول نسياك”، حيث يقول المقطع “سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة”، ولكنها استبدلتها قائلة: “سمعت كلام وناس بيقولوا يا حمارة وناس بيقولوا غدارة”.

وتفاعل جمهور ومتابعون مع الفيديو وتساءلوا هل قصدت نفسها بالكلمة أم أنها مجرد زلة لسان؟ ورغم ذلك وصفها كثيرون بأنها طبيعية وبسيطة وحتى لو كانت دعابة فهي مقبولة في إطار كلمات الأغنية.

وحرصت المطربة المصرية على تقديم هدية للجمهور، وغنّت أغنيتها الجديدة لأول مرة والتي جاءت بعنوان “نفضل نرقص”، من ألحان عزيز الشافعي.