عائلة مايكل جاكسون تسعى لإصدار ألبوم جديد يضم أعمالاً للنجم لم يُسمع بها من قبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف أشقاء المغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون أنهم يحاولون تسجيل ألبوم موسيقي جديد يعرض أعمالاً لم يتم إصدارها من قبل للمغني الراحل.

وفي مقابلة مع صحيفة “ذا صن” The Sun البريطانية، قال تيتو، شقيق جاكسون، إن “هناك المزيد من الأعمال الموسيقية التي سيتم إصدارها” وإن ملك البوب “قد ترك خلفه بعض الأعمال الغنائية”.

وأضاف تيتو أن عائلة جاكسون تسعى لتسجيل وإصدار ألبوم موسيقي جديد، هو الأول لها منذ عام 1989، وأن أشقاءه يأملون في “ضم مواد لم يسمع بها من قبل” لشقيقهم مايكل، أحد أشهر الفنانين في التاريخ، والذي توفي عام 2009.

وتابع تيتو، الذي يتواجد في المملكة المتحدة مع فرقة “آل جاكسون” The Jacksons في مهرجان “هابي دايز” Happy Days: “سيكون من دواعي سروري أن أسجل مرة أخرى مع مايكل. أي شيء من شأنه أن يجدي، سنكون على استعداد لتجربته وسنرى ما سيحدث”.

وتم إصدار ألبومين لمايكل جاكسون بعد وفاته، واحد يحمل اسم “مايكل” عام 2010، وآخر “Xscape” في عام 2014.

كما أصدر العديد من المغنيين، من بينهم دريك وليني كرافيتز، أغاني فردية تضمنت مقاطع بصوت الفنان الراحل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حصل ألبوم جاكسون “ثريلر” على شهادة بلاتينية 34x، ولا يزال ثاني أكثر الألبومات مبيعاً في الولايات المتحدة على الإطلاق.