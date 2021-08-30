مايا دياب تفاجئ الجميع بكواليس مضحكة لديو “حطالي روج” مع محمود الليثي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة مايا دياب متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو عفوي كشفت من خلاله عن كواليس أغنيتها الديو “حطالي روج” مع النجم المصري محمود الليثي.

وتضمن المقطع لقطات عفوية لمايا بملابس كاجوال عبارة عن شورت فيزون أسود مع قميص أبيض “أوفر سايز”، وكانت ترقص بعفوية مع الليثي​ أثناء تسجيلهما الأغنية، ونقلت تفاعل جميع فريق العمل الخاص بهما بالرقص والتصفيق وكانت الأجواء ايجابية ومليئة بالحركة والضحك.

ونجحت مايا بأن تكون التراند في لبنان على “تويتر” بالتزامن مع إطلاق الأغنية الشعبية المليئة بالحركة والتي تناسب موجة الأغاني المنتشرة في الفترة الأخيرة، وهي أولى أغنيات البومها الجديد “أكثر شوية”.

وأغنية “حطالي روج” من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي، ومن المقرّر أن تطرح مايا دياب باقي أغاني الالبوم باللهجة المصرية خلال الفترة المقبلة عبر موقع يوتيوب.