أحمد خالد صالح يكشف موقفاً إنسانياً لوالده الفنان الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد خالد صالح عن موقف مؤثّر جمعه بوالده الفنان الراحل خالد صالح أثناء تعليمه قيادة السيارة.

وقال أحمد من خلال منشور عبر حسابه في “فيسبوك”: “أول مرة كان بيعلّمني فيها السواقة كنت سايق ال128 البيضا وماشي بيها وكان فيه حد قدامي سايق عربية كارو فأنا كل شوية بحاول أطلع من يمينه أو شماله فهو راح قالي اهدى واستنى لما هو يمشي”.

وأضاف:”فأنا استغربته ليه ماحنا مستعجلين وعاوزين نمشي، فقالي لما تطلع تجري من جمبه هو هيحس بأيه؟ انت دلوقتي هتجري وتجيب ترابك عليه هو هيفكر في أيه؟ في إن أنت ربنا مديك وهو يا حبيبي راكب كارو”… واختتم أحمد منشوره بالقول: “هو الله يرحمه كان بيفكر في الآخرين أكثر من نفسه”.

وكان آخر أعمال أحمد خالد صالح مسلسل “قصر النيل”، مع دينا الشربينى وريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصبري فواز… وتدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة بشعة يعيش الجمهور مراحل حل لغزها.