"كاندي مان".. أول فيلم بتوقيع مخرجة سمراء يتصدر شباك التذاكر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح فيلم الرعب Candyman (كاندي مان)، في اكتساح شباك التذاكر، رغم تأجيله أكثر من مرة مع ردود فعل متباينة عليه.

ووفقًا لموقع "ذا رووت" الأمريكي، يصدر الفيلم بعد 30 عاما من طرح النسخة الأصلية منه عام 1992، والتي روعت جيلا بأكمله فور صدورها.

الفيلم من إخراج نيا داكوستا، وحقق 22.370 مليون دولار في افتتاحية عرضه، ما يجعل "داكوستا" أول مخرجة سمراء البشرة يحصل فيلمها على المركز الأول في شباك التذاكر.

وذكر الموقع أن تأجيل طرح الفيلم لمدة عام لم يؤثر على إيراداته، إذ فاقت إيراداته الافتتاحية وحدها ما توقعه المنتجون بنسبة 50%، كذلك لم تتجاوز ميزانية الفيلم ذاتها حاجز الـ25 مليون دولار.





وأضاف الموقع أن شركة يونيفرسال المنتجة للفيلم توقعت أن يجذب الفيلم عشاق أفلام الرعب: Get Out "جيت أوت"، وUs "نحن"، وكان توقعها في محله، إذ إن 37% ممن حضروا الفيلم كانوا من ذوي البشرة السمراء، بينما 30% من ذوي البشرة البيضاء، و22 لاتينيين، و5% آسيويين.

فيلم "كاندي مان"، بطولة توني تود ويحيى عبدالمتين، ويمثل الجزء الثاني من الفيلم الذي صدر عام 1992، حيث نتتبع قصة نشأة كاندي مان في شيكاغو.