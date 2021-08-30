أصبحت شابة تضج بالأنوثة .. هل تذكرون ” ميرنا حنا ” طفلة برنامج ذا فويس كيدز ؟ – شاهد كيف أصبح شكلها في أحدث ظهور

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أغسطس 2021 05:09 مساءً - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة بصور لنجمة الموسم الأول من “ذا فويس كيدز” عام 2016، الطفلة العراقية ​”ميرنا حنا” من فريق كاظم الساهر، حيث أن تلك الصور أثارت جدلاً كبيرًا بين المتابعين، بسبب التغيّر الكبير في شكلها بعد ظهورها، وقد أصبحت شابة بجمال ناعم بعد دخولها مرحلة المراهقة.

تفاعل الجمهور بشدة مع أحدث ظهور لـ ميرنا حنا حيث بدت وكأن مر سنوات عدة وليس 5 أعوام فقط، حيث اختلفت ملامحها فأصبحت شابة جميلة، وانهال عدد كبير من التعليقات على صورها التي تسألها عن عمرها الآن، فجاءت الإجابة من قبل محبيها بأنها الآن 17 عاماً.

هذا وقد طرحت نجمة برنامج ذا فويس كيدز الفنانة العراقية الصغيرة ” ميرنا حنا ” مؤخرا الفيديو كليب الخاص بأغنيتها ”أحن الهم”، ولاقت الأغنية بالإضافة إلى ظهور وإطلالة ميرنا حنا تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور بين ملامحها في الوقت الحالي وما ظهرت عليه أول مرة على مسرح البرنامج منذ 5 سنوات .

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أما بخصوص الإطلالة الجديدة للفتاة العراقية التي أطلق عليها محبوها لقب «أميرة بابل» فإنها حظيت بأصداء كبيرة، ووصل عدد مشاهدات الأغنية التي طرحتها قبل شهر تقريبًا إلى 2.5 مليون متابعة.

وجاء في التعليقات:” الأغنية والصوت والكلمات والستايل والمكياج والرقي الموجودة بها فيديو كليب كلش راقي الي وياي يسوي لايك “، “تكفون ي أهل عراق وش مسويين فينا حتى أطفالكم نطرب على اصواتهم”.

وأغنية “أحن الهم” من كلمات علي رياض، وألحان زياد يوسف، والتوزيع الموسيقي شيراك تاتوسيان، أما مكس وماستر: شيراك تاتوسيان في ستوديوهات BEAM NOTE STUDIOS Canada/Toronto.

وكانت ميرنا حنا قد كانت قد شاركت منذ 5 سنوات في الموسم الأول من “ذا فويس كيدز”، وكانت تبلغ من العمر 12 عامًا، واستطاعت أن تخطف قلوب المشاهدين بأدائها في مرحلة “الصوت وبس” حيث قدمت موال “البارحة بالحلم” للفنان كاظم الساهر، التي انضمّت إلى فريقه في ذلك الوقت، وحقّق الفيديو الخاص بها وهي تغنّي الموال على “يوتيوب” نسبة مشاهدة خيالية وصلت لأكثر من 213 مليون مشاهدة.

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