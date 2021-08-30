سعد الصغير يقدم هدايا بملايين الدولارات لزوجته الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان سعد الصغير بيوم ميلاد زوجته برلنتي عامر على طريقته الخاصة. قام «الصغير» بإهداء زوجته 3 أطقم ألماظ وطقم ذهب، وشاركت زوجته متابعيها بفيديو من هذه المناسبة عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام

واحتفل الثنائي بهذه المناسبة في أحد أماكن السهر بالقاهرة وغنى الثنائي ورقصا معاً على عدد من الأغاني.

واستعرض الهدايا الفخمة التي اختارها لزوجته الثانية بهذه المناسة، وهي عبارة عن 3 أطقم من الألماس وطقم من ماركة VERCASE وسط ذهول صاحبة العيد التي رقصت مع زوجها وكانت الأجواء مليئة بالحب والرومنسية.

وكان فيديو قد انتشر لسعد الصغير التقى فيه بطفلين مشردين خلال تجوله في محافظة الإسكندرية، وعد الفنان الأطفال بأن يصطحبهما معه للقاهرة ويوفر لهما سكنا وعملا، ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر سعد الصغير، على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تعليقه الأول على الفيديو قائلاً: “أعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر كان الواحد ممكن في يوم من الأيام يكون مكان الناس ديه وبجد الكلام من كل قلبي وربنا يعلم ما في القلب حابب أشكر كل الناس اللي دائماً يشجعونني على فعل الخير”.