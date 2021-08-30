من الشخص الذي يقف وراء سوسن بدر منذ 30 عاماً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية القديرة، سوسن بدر، عن مساعِدَتِها “سامية”، من خلال نشرها صورة لهما عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وظهرت سامية وهي تقف خلف الفنانة سوسن بدر، وعلقت الأخيرة، قائلة: “دي سامية، بقالها واقفة في ضهري كده أكتر من 30 سنة، تسند وتساعد وتواسي، وبنتخانق برضو ساعات، بقينا إخوات، متحرمش منك أبداً يا سامية”.

كما سبق أن كشفت سوسن بدر عن مشاركتها في مسلسل “وراء كل باب – رق الحبيب”، ونشرت صورة عبر حسابها على “إنستغرام” من كواليس العمل، معلنة بدء التصوير، قائلة: “أول يوم.. أول مشهد.. حكاية وراء كل باب.. رق الحبيب.. إخراج اسماعيل فاروق”.

أما آخر أعمالها الفنية، فكان مشاركتها في مسلسل “بين السما والأرض”، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة درة زروق وهاني سلامة وأحمد بدير ويسرا اللوزي، وغيرهم، وهو مأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن إخراج محمد جمال العدل.

كما شاركت في بطولة مسلسل “النمر”، للنجم المصري محمد إمام، والفنانة هنا الزاهد، وبمشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم: نيرمين الفقي، ومحمد رياض، وبيومي فؤاد، ومحمد مهران، وغيرهم.

سوسن بدر هي ابنة الممثلة آمال سالم، ويطلق عليها لقب “نفرتيتي السينما المصرية”، حيث تتميز بملامح مصرية فرعونية، درست في معهد الفنون المسرحية، كان المخرج شادي عبدالسلام قد اختارها لتجسيد دور “نفرتيتي”، في فيلمه “أخناتون”، الذي لم يكتمل، فقد عاجله الأجل قبل أن يتمكن من إكماله وتصويره، ولم يقدر للفيلم أن يخرج للنور.