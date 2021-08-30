حسن شاكوش يثير أزمة على مسرح حفله.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المطرب الشعبي المعروف في مصر، حسن شاكوش، أزمة مع مواطنه المطرب رضا البحراوي، وذلك على مسرح حفلهما الغنائي، الذي أقيم في الساحل الشمالي، وذلك بسبب رفض الأول استمرار وجود الثاني على المسرح في فقرته الغنائية.

ووفق مقطع فيديو رصد الواقعة، وقت حدوثها خلال الحفل، بصعود شاكوش ووجود البحراوي، تجاذب الثنائي أطراف الحديث، حيث كشف المقطع الذي انتشر على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، رفض حسن شاكوش الصعود على المسرح وتأدية فقرته إلا بشرط نزول ومغادرة رضا البحراوي وفرقته الموسيقية من المسرح.

ووسط إصرار حسن شاكوش، تم تنفيذ طلبه وسط غضب ورفض من فرقة البحراوي، التي اعترضت على الأمر، معتبرة إياه إهانة للمطرب الذي له تاريخ غنائي معروف، ويؤدي الأغنية الشعبية باحتراف، وليس غناء المهرجانات.

واستمرت الأزمة وسط تلاسن بين الحضور واعتراض فرقة البحراوي، حتى ارتفعت وتيرتها مجدداً قبل أن ينهي شاكوش فقرته الغنائية، إذ صعدت فرقة البحراوي مرة أخرى على المسرح، ما تسببت في غضب شاكوش، وسط تبادل للألفاظ والسباب.

وتحول مسرح الحفل لمشاجرة وصفها رواد التواصل الاجتماعي بأنها أشبه بمشاجرات البلطجية في الشوارع، الأمر الذي أثار فزع الجمهور، وارتفعت الصرخات وسط مغادرة البعض للحفل، وتدخل الأمن.

وظهر في المقطع أيضاً مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، الذي تدخل لإنهاء المشاجرة التي انتهت بمغادرة حسن شاكوش مكان الحفل.

وتسببت مغادرة حسن شاكوش مكان الحفل خوفاً من تفاقم الأزمة إثر تدخل الأمن ووقوع أزمة لنفسه، في سخرية رضا البحراوي منه، بعدما صعد مسرح الحفل لتأديه فقرته مجدداً.

وألقى رضا البحراوي التحية لفرقته، وبعدها قام بتحية حسن شاكوش والجمهور، ثم سأل الجمهور عن حسن شاكوش، الذي أصبح غير موجود، متابعاً بسخرية: “شاكوش فين، هو مشي، كنت عايزه والله، بس للأسف جري”.

وفي أول رد من مطرب المهرجانات حسن شاكوش على الواقعة، وبعد انتشار فيديو سخرية رضا البحراوي منه على “السوشيال ميديا”، وجه رسالة عبر مقطع فيديو، قال فيها: “أنا هربان ياجماعة.. أنا هربان”.

وعقب حسن شاكوش، الذي نشر الفيديو عبر حسابه في موقع “إنستغرام”: “أهو هربان وفي شرم الشيخ عشان عندي حفلة ادعولنا كده ربنا يكرمنا.. أحلى حفلة إن شاء الله وصباحكم زي الفل حبايب قلبي”.